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لبنان

المهندسون المتقاعدون يصعّدون: لإقفال النقابة في حال عدم تلبية مطالبنا

Lebanon 24
07-02-2024 | 10:15
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 نفذ المهندسون المتقاعدون اعتصاما في مركز النقابة ببيروت، وتحدث باسم الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين المهندس وليد صنديد الذي قال: "ان مطالبنا بحسب الرسالة الموجهة للنقيب وأعضاء لجنة الصندوق التقاعدي، تتلخص بتأمين مساعدة اجتماعية اضافية حتى اقرار الموازنة نتيجة المعاناة المعيشية والصحية جراء الاوضاع الاقتصادية المستجدة، بالإضافة إلى تأمين راتب يؤمن العيش الكريم وتخفيض رسوم الاستشفاء في الموازنة الجديدة".
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واضاف: "لقد عقدنا اجتماعا مع النقيب المهندس عارف ياسين شارك خلاله عدد من الزملاء في النقاش حول المطالب المطروحة، وقد وعدنا بدراستها مع أعضاء لجنة الصندوق التقاعدي نهار الثلاثاء، على أن يتم تبليغنا بالنتائج نهار الأربعاء".

وتابع: "لقد قرر المهندسون بالإجماع، إقفال النقابة في حال عدم تلبية مطالبنا وقد أبلغنا النقيب بذلك خلال الاجتماع".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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