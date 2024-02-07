Advertisement

لبنان

التيار: لهذا السبب تمّ تأجيل زيارة باسيل لدار الفتوى في طرابلس

Lebanon 24
07-02-2024 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1161743-638429245556648320.jpg
Doc-P-1161743-638429245556648320.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي: 

كنا تبلغنا من سماحة مفتي  طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق امام أن سماحته كان قد طلب تأجيل موعد زيارة رئيس التيار الوطني الحر لدار الفتوى الى الساعة الثالثة من بعد ظهر غد، بسبب التزاماته السابقة في بيروت تحضيراً لجلسة المجلس الشرعي باعتباره نائباً لرئيس المجلس، إلا أنه استجد عليه ايضاً موعد في البقاع مترئساً وفداً من المجلس الشرعي لتقديم واجب عزاء طارئ.
Advertisement
لذلك اعتذر سماحته عن عدم قدرته على استقبال الوزير باسيل، بسبب تضارب المواعيد مع تأكيده أن دار الفتوى هي دار وطنية جامعة لكل المواطنين في لبنان وليست فقط لأبناء الطائفة السنية، والتمني ان تتوفر الظروف لحصول اللقاء  في  موعد آخر.

تجاوبا مع ذلك، تقرر تأجيل الزيارة لوقت لاحق يتم تحديده بما يتوافق مع روزنامة مواعيد جميع القيادات الدينية التي كان سيزورها في طرابلس. واي تفسير آخر للتأجيل هو من صنع مخيلة بعض الذين يعتاشون من الشائعات والمشاكل ويحاولون إثارة الفتن والنعرات في وقت يسعى التيار للانماء في المدينة وللجمع بين اهلها ولكلمة سواء بين كل اللبنانيين.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2024-02-07
12:30 | 2024-02-07
12:13 | 2024-02-07
12:00 | 2024-02-07
11:55 | 2024-02-07
11:52 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24