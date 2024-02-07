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لبنان

كانت تعبر الطريق... سيارة صدمت إمرأة

Lebanon 24
07-02-2024 | 10:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ السيّدة ر.ف أُصيبت في رأسها وبرضوض متفرقة في جسمها، بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها طريق جسر الخناق القديم في طرابلس.

وحضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، وعملت على إسعافها ونقلها إلى مستشفى الشفاء.
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