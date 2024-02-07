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لبنان

ميقاتي بحث في اتّصال هاتفيّ مع نظيره الكنديّ في الوضع في جنوب لبنان وغزة

Lebanon 24
07-02-2024 | 10:50
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو تشاورا في خلاله في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص في الوضع في جنوب لبنان وغزة والحلول المتاحة لتأمين الاستقرار والسلام.
كما تطرق البحث خلال الاتصال الى موضوع عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)والمساهمة الكندية في تمويلها.
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