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لبنان

تدابير سير على طريق مكسة الدوليّة

Lebanon 24
07-02-2024 | 10:52
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

اعتبارًا من الساعة 21،00 ولغاية الساعة 03،00 من تاريخي 7و8/2/2024، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال مدّ لمجاري الصرف الصحّي على الطريق الدوليّة في بلدة مكسة البقاعيّة مقابل مطعم "شاورما المحطّة"، بالاتّجاهين.
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لذلك، سيتمّ منع المرور طيلة الفترة المذكورة أعلاه، وسيتمّ تحويل السير صعودًا باتجاه بيروت من بلدة جديتا وقب الياس، ونزولًا من بيروت باتجاه البقاع من مفرق مكسة العالي (القناطر).

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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