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لبنان

قائد الجيش افتتح وماغرو قاعة محاضرات مجهزة بتمويل من السلطات الفرنسية

Lebanon 24
07-02-2024 | 11:26
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افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفير الفرنسي هرفيه ماغرو قاعة محاضرات تمّ تجهيزها بتمويل من السلطات الفرنسية، في مبنى قيادة الجيش، بحضور عدد من ضباط القيادة.
وشكر قائد الجيش لـ"السلطات الفرنسية هذه المبادرة"، لافتاً إلى أنها "تأتي ضمن المساعدات التي تساهم في تعزيز قدرات المؤسسة".
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من جهة أخرى، أكد السفير الفرنسي "استمرار وقوف بلاده بجانب الجيش الذي يواصل تقديم التضحيات من أجل استقرار لبنان".
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