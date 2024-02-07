قائد الجيش افتتح وماغرو قاعة محاضرات مجهزة بتمويل من السلطات الفرنسية

افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفير الفرنسي هرفيه ماغرو قاعة محاضرات تمّ تجهيزها بتمويل من السلطات الفرنسية، في مبنى قيادة الجيش، بحضور عدد من ضباط القيادة.



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من جهة أخرى، أكد السفير الفرنسي "استمرار وقوف بلاده بجانب الجيش الذي يواصل تقديم التضحيات من أجل استقرار لبنان". وشكر قائد الجيش لـ"السلطات الفرنسية هذه المبادرة"، لافتاً إلى أنها "تأتي ضمن المساعدات التي تساهم في تعزيز قدرات المؤسسة".من جهة أخرى، أكد السفير الفرنسي "استمرار وقوف بلاده بجانب الجيش الذي يواصل تقديم التضحيات من أجل استقرار لبنان".