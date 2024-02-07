صورٌ ساحرة جداً من بشري.. هكذا عانق الثلج منازلها!

نشر الراهب الماروني الياس قرقماز مجموعة صورٍ توثق جمالية منطقة بشرّي التي تغمرها الثلوج البيضاء.

وأظهرت الصور المُلتقطة من زوايا مختلفة أنحاء المنطقة، حيث عانق الزائر الأبيض المنازل وقرميدها، كيف لفّ أشجارها وطبيعتها بسحرٍ خلاب.

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الصورة الأكثر روعة تجلت في إظهار النشاط الإنساني رغم الثلج، حيث تجمّع حشدٌ من الناس عند ضفة ثلجية تُطل على حفنة من المنازل البسيطة الجميلة التي تُحاكي صفاء بشرّي ورونقها التاريخيّ.

حقاً، تجلت المشهدية الرائعة في كلّ الصور، فاللوحة الفنية المرسومة بين الأرض والسماء في بشري قد لا تتكرر في أي مكان بسهولة، وبهذا النمط الطبيعيّ الساحر.