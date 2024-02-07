قصفٌ جديد من لبنان.. ماذا استهدف "الحزب" هذا المساء؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع إسرائيلي عند الحدود مع لبنان.

وذكر الحزب أنه قصف موقع خربة ماعر بصاروخ "فلق 1"، معلناً أن العملية حصلت عند الساعة 5.50 وقد تمت إصابة الموقع المستهدف بشكل مباشر.