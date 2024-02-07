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لبنان
الحلبي: ممتنعون عن السجالات العقيمة
Lebanon 24
07-02-2024
|
11:55
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استقبل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، اليوم، راعي ابرشية عكار للروم الأرثوذكس المطران باسيليوس منصور، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مدير مدرسة رحبة التابعة للمطرانية جورج رزق، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، واطلع من المطران منصور على سير عمل المؤسسات التربوية والمهنية التابعة للمطرانية.
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ووجه منصور الشكر إلى الوزير الحلبي والوزارة على "العناية التي يوليها للمدارس التي تتقاضى أدنى الأقساط كمدارس خاصة في لبنان، مراعاة للظروف المعيشية الخانقة التي يعيشها الأهالي في المنطقة. كما شكره "على العناية بالمهنية الرسمية التي تعمل في إطار مشروع مشترك مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والتي تضم ما يزيد عن ألفي طالب مهني في مختلف الإختصاصات ، وهي تخرج افضل المهنيين والفنيين لسوق العمل .
من جهته، رحب الحلبي بالمطران منصور وصحبه وأشاد برعايته "للمؤسسات التربوية والمهنية التي تخدم المجتمع في هذه الظروف الصعبة، وقد استجابت للمبادرة التي رعاها الوزير لجهة تأمين دعم مالي لصندوق التعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص" . وأكد الحلبي انه "سيزور عكار مجددا عند تحسن الطقس ليتابع ميدانيا تأمين التعليم والعناية بالمدارس الرسمية والخاصة".
جامعة "المدينة"
ثم استقبل الحلبي رئيس جامعة "المدينة" في طرابلس الدكتور إدغار رزق على رأس وفد من الجامعة، في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي ألبير شمعون. ونقل رئيس الجامعة إلى الحلبي "تحيات رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي ودعوته إلى زيارة طرابلس التي سيتم إعلانها عاصمة للثقافة، وزيارة الجامعة والإطلاع على مبانيها وتخصصاتها ونشاطاتها، ووضع الحلبي في أجواء الملفات التي تتم متابعتها مع المديرية العامة للتعليم العالي.
من ناحيته وجه الوزير الحلبي التحية ايضا للنائب كرامي، مشيدا "بسلوك الجامعة مسار الجودة والإعتمادية"، كاشفا عن جولة على الجامعات سيقوم بها في طرابلس، وكلف المدير العام للتعليم العالي متابعة طلبات الجامعة بحسب مقتضيات القوانين والأنظمة التي تحافظ على الجودة وتحقق النهوض الأكاديمي والتنموي للمنطقة.
ثم استقبل الحلبي عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب الذي تابع معه قضايا تربوبة وعامة .
الحملات الاعلامية
وتلقى الحلبي العديد من الإتصالات من شخصيات ومن أصدقاء وممثلي وسائل الإعلام، الذين رغبوا "باستيضاح خلفيات الحملات الإعلامية التي تستهدفه شخصيا وتستهدف الوزارة"، لكنه تمنع عن التعليق، معتبراً ان "ما هو أمام القضاء تتحدث عنه الأحكام القضائية"؟
أما في ما يتعلق بالسجالات السياسية، فقد كرر موقفه "الممتنع عن السجالات العقيمة مع تيار "المستقبل"، احتراماً لذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وحرصاً على تخصيص الوقت للعمل من أجل التربية، لأن تعليم الطلاب هو الأولى بالجهد والوقت".
مشروع "كتابي 3"
كذلك، اجتمع الوزير الحلبي مع نائبة مدير مكتب التربية في "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" USAID زينة سلامة، ومديرة مشروع "كتابي الثالث" بوليت عساف وفريق العمل، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في الوزارة والمستشارين، واطلع منهم على عرض مفصل لمكونات "المشروع وأهدافه وتمويله البالغ 97 مليون دولار تتولى الجهة الإدارية للمشروع إنفاقها مباشرة على المشاريع الملبية لحاجات الوزارة و"المركز التربوي للبحوث والإنماء"، والمنطلقة من الخطة الخمسية الهادفة إلى تأمين التعليم الجيد للجميع وتدريب المعلمين والمديرين ودعم التعليم الدامج لذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية مع أقرانهم في المدارس الرسمية"، كما تم التنسيق والتحضير لحفل إطلاق المشروع رسميا الأسبوع المقبل أثناء زيارة السفيرة الأميركية الجديدة في لبنان إلى وزارة التربية والتعليم العالي.
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