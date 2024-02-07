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لبنان

بلبلة في منطقة لبنانية.. جثة داخل محطة محروقات!

Lebanon 24
07-02-2024 | 12:13
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عُثر على جثة شابٍ في العقد الثالث من عمره داخل غرفة تابعة لمحطة محروقات مهجورة في منطقة أنطلياس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في المتن.

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وأشارت المعلومات إلى أنه ظهرت على الجثة كدمات قوية، وقد جرى نقلها إلى مستشفى هارون.

وحالياً، فقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة. 

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