بلبلة في منطقة لبنانية.. جثة داخل محطة محروقات!

عُثر على جثة شابٍ في العقد الثالث من عمره داخل غرفة تابعة لمحطة محروقات مهجورة في منطقة أنطلياس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في المتن.



Advertisement وأشارت المعلومات إلى أنه ظهرت على الجثة كدمات قوية، وقد جرى نقلها إلى مستشفى هارون. وأشارت المعلومات إلى أنه ظهرت على الجثة كدمات قوية، وقد جرى نقلها إلى مستشفى هارون.



وحالياً، فقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة.

