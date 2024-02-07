مأساة على طريق المدينة الرياضية - بيروت.. ماذا جرى؟

توفيَ السوري همام المحمد إثر حادث صدمٍ على طريق المدينة الرياضية - بيروت، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وأشارت المعلومات إلى أن المحمد فارق الحياة إثر نقله إلى مستشفى بيروت الحكومي.