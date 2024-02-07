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لبنان

مأساة على طريق المدينة الرياضية - بيروت.. ماذا جرى؟

Lebanon 24
07-02-2024 | 12:30
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توفيَ السوري همام المحمد إثر حادث صدمٍ على طريق المدينة الرياضية - بيروت، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وأشارت المعلومات إلى أن المحمد فارق الحياة إثر نقله إلى مستشفى بيروت الحكومي.
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