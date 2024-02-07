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لبنان

وفد من "التقدمي" عزى "أمل" باستشهاد عناصرها

Lebanon 24
07-02-2024 | 12:39
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قدم وفدٌ من الحزب "التقدمي الاشتراكي" باسم الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط وكتلة "اللقاء الديمقراطي"، التعازي الى قيادة "حركة أمل" في حسينية البرجاوي، باستشهاد عناصرها في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
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وضم الوفد النائب هادي أبو الحسن، نائب رئيس "التقدمي" زاهر رعد، أمين السر العام ظافر ناصر، إضافة إلى عضوي مجلس القيادة محمد بصبوص ونشأت الحسنية ووفد من الأمانة العامة لمنظمة الشباب التقدمي ضم الأمين العام عجاج أبي رافع وأعضاء من الأمانة العامة.
 
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