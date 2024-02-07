نداء إسرائيليّ "غير عادي" يخصّ لبنان.. هذا مضمونه!

قال العقيد (إحتياط) كوبي ماروم، الخبير في شؤون الأمن القومي والساحة الشمالية في إسرائيل، إنّ الأشهر الـ4 من حرب الإستنزاف وإستخدام الجيش الإسرائيلي للقوة، فشلت في تحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثل بالقضاء على "حزب الله" في لبنان.

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "103 إف أم" الإسرائيليّة ترجمه "لبنان24"، قال ماروم: "نحن في نوع من الوضع الراهن الذي يتطلب قرارات من مجلس الوزراء في سياق الساحة الشمالية. لا أفهم لماذا لا يحدد مجلس الوزراء هدفاً استراتيجياً للشمال، ولماذا لا يجري نقل قوات إلى الحدود مع لبنان لخلق تهديد حقيقي على الحدود، يمكن أن يؤثر على المفاوضات؟".

وأكمل: "حزب الله هو مشكلة مشاكلنا، ونحن لا نتعامل معه على هذا النحو، وما زلنا متمسكين بقرار مجلس الوزراء قبل 4 أشهر بأن الأولوية لغزة".

وأردف: "الاتفاق الذي يُحكى عنه لإنهاء التوتر مع جنوب لبنان قصير الأجل، ويمكن أن يعطي السلام، وفي أفضل الأحوال سيكون هناك منزوعة السلاح في قطاع جنوب الليطاني، إلا أن ذلك الإتفاق لا يحل المشكلة الاستراتيجية المتمثلة بحزب الله".

وتابع: "بعد القتال العنيف الذي خاضه الجيش الإسرائيلي في غزة، يتعين علينا تجنب حرب شاملة في الشمال قدر الإمكان. لا يمكن لهذه الدولة والجيش الإسرائيلي أن يشنوا مثل هذه الحروب الضخمة الواحدة تلو الأخرى. المشكلة الرئيسية في الشمال هي كيفية تأمين واقع مختلف الآن يسمح للنازحين الإسرائيليين البالغ عددهم 70 ألفًا بالعودة إلى منازلهم".

وختم: "برأيي، يجب أن يكون شكل الجهد الدبلوماسي في الوقت ذاته بمثابة تهديد واضح لحزب الله والإيرانيين بأن إسرائيل ستهاجم وتستخدم قوة السلاح. علاوة على ذلك، يجب على إسرائيل أن تصوغ سياسة يتعين علينا بموجبها في حال حصول أي انتهاك من قبل لبنان، أن نتحرك على الرغم من الوجود المكثف للجيش اللبناني هناك".