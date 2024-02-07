قبل ساعة من الآن.. إليكم ما فعله "حزب الله" بجنود إسرائيليين!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيليّ في محيط موقع المرج المعادي.

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة الـ8.23 دقيقة، وقد استخدمت خلالها الأسلحة الصاروخية.