جديد وضع جنوب لبنان.. كيف يبدو الميدان الآن؟

تشهدُ المنطقة الجنوبية، مساء اليوم، توتراً كبيراً إثر إقدام جيش العدو الإسرائيليّ على إستهداف عدد من البلدات بالقذائف المدفعيّة.

وقالت مصادر ميدانية في الجنوب إن قوات العدو قصف خراج بلدة حلتا - كفرشوبا، كما استهدفت أيضاً منطقة الخريبة براشيا الفخار.

Advertisement

كذلك، أفيد عن تعرض منطقة الشقيف لقصف بـ6 قذائف، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف مناطق الفرديس، كفرحمام، الهبارية، عيتا الشعب، رميش، حولا، مركبا، كفركلا والعديسة.

عمليات لـ"حزب الله"

وخلال ساعات المساء، أعلن "حزب الله" تنفيذ عمليتين ضد مواقع عسكرية إسرائيليّة.

وأشار الحزب إلى أنه استهداف تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية، كما قصف أيضاً قاعدة خربة ماعر بصاروخ "فلق 1".‏