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لبنان

"طوفان".. هذا ما ستشهده بيروت الأحد!

خاص "لبنان24" - Lebanon24

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Lebanon 24
07-02-2024 | 15:52
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أفادت المعلومات بأن العاصمة بيروت ستشهد صباح يوم الأحد المقبل مسيرة حاشدة تحت عنوان "طوفان لبنان"، نصرة لغزة ولفلسطين.

وتبين أن تلك المسيرة ستبدأ من جسر البربير وصولاً إلى ساحة رياض الصلح - وسط بيروت.
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