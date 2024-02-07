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لبنان

في هذا الموعد.. وزير خارجية إيران سيزور بيروت

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-02-2024 | 15:56
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علم "لبنان24" أن وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان سيزور لبنان في نهاية الأسبوع للبحث في آخر تطورات الوضع في جنوب لبنان وغزة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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