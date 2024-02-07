موقف أميركيّ جديد عن لبنان.. وزير يعلنه

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعملُ مع إسرائيل ولبنان من أجل تخفيف التوتر عند الحدود بينهما.



Advertisement وفي مؤتمر صحفي له، تطرق بلينكن إلى المفاوضات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل، وقال: "بحثنا الرد من قبل حركة حماس على مقترح التهدئة وهناك أمور لا يمكن قبولها لكننا نجد فرصة في الرد من أجل المضي بالمفاوضات. لقد ناقشت مع الحكومة الإسرائيلية رد حماس على المقترحات وهناك مساحة للتوصل إلى إتفاق". وفي مؤتمر صحفي له، تطرق بلينكن إلى المفاوضات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل، وقال: "بحثنا الرد من قبل حركة حماس على مقترح التهدئة وهناك أمور لا يمكن قبولها لكننا نجد فرصة في الرد من أجل المضي بالمفاوضات. لقد ناقشت مع الحكومة الإسرائيلية رد حماس على المقترحات وهناك مساحة للتوصل إلى إتفاق".



وأكمل: "أبديت لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قلقي بشأن تصريحات لوزرائه قد تؤثر على الأمن في إسرائيل".