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لبنان

موقف أميركيّ جديد عن لبنان.. وزير يعلنه

Lebanon 24
07-02-2024 | 16:38
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعملُ مع إسرائيل ولبنان من أجل تخفيف التوتر عند الحدود بينهما.

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وفي مؤتمر صحفي له، تطرق بلينكن إلى المفاوضات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل، وقال: "بحثنا الرد من قبل حركة حماس على مقترح التهدئة وهناك أمور لا يمكن قبولها لكننا نجد فرصة في الرد من أجل المضي بالمفاوضات. لقد ناقشت مع الحكومة الإسرائيلية رد حماس على المقترحات وهناك مساحة للتوصل إلى إتفاق".

وأكمل: "أبديت لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قلقي بشأن تصريحات لوزرائه قد تؤثر على الأمن في إسرائيل".

كذلك، حثّ بلينكن خلال حديثه السلطة الفلسطينية على إجراء مزيد من الإصلاحات، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تُجري عملية تقييم في شمال غزة بهدف إدخال مزيد من المساعدات.







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