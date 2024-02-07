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لبنان

"حزب الله" يُطلق نشيداً جديداً.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
07-02-2024 | 16:49
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أطلق الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، نشيداً جديداً حمل اسم "بأس المحور".
 
وبحسب ما تبين، فإن الرسالة من الفيديو موجّهة إلى إسرائيل ومفادها إن "محور المقاومة" سيريها بأساً شديداً من خلال المواجهات المفتوحة ضدها حالياً.
 
وأظهر فيديو النشيد مشاهد من عمليات عسكرية نفذها "حزب الله" في لبنان ضد العدو الإسرائيلي فضلاً عن لقطات أخرى أظهرت عمليات نفذتها حركة "حماس" في غزة وأخرىن نفذها الحوثيون في اليمن، فضلاً عن مشاهد أيضاً لعمليات مجموعات مسلحة موالية تنضوي تحت إطار "محور المقاومة" في العراق.
 
كذلك، بيّن الفيديو مشاهد لعمليات تم شنها من الجولان السوري، في حين كشف في نهايته عن صور لعناصر تابعة لقوة "الرضوان" في "حزب الله" مع لقطة أخرى للقائد العسكري في الحزب الشهيد الراحل عماد مغنية. 
 
 
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