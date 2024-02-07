تعاون زراعي بين لبنان والعراق

وصل مساء اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، وزير الزراعة العراقية، الدكتور عباس جبر المالكي، على رأس وفد من كبار المسؤولين في الوزارة، تلبية لدعوة وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، الذي استقبله على أرض المطار والقائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين النصراوي، ووفد من السفارة العراقية.

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وتتضمن زيارة الوزير العراقي توقيع مذكرة بين لبنان والعراق في السرايا الحكومية، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في الثانية عشرة ظهرا، ومن ثم سينتقل الوفد في الأولى بعد الظهر إلى مقر الرئاسة الثانية للقاء الرئيس نبيه بري. ويلي ذلك أجتماع للوفد في غرفة التجارة والصناعة، على ان يعقد الوزيران العراقي واللبناني عباس الحاج حسن مؤتمرا صحفيا عند الخامسة في فندق " ايدن باي".

وأشار الحاج حسن، إلى ان الوزير العراقي والوفد المرافق سيزور نهار الجمعة المقبل الجنوب، وستبدا الزيارة من محافظة النبطية حيث سيطلع على مشاغل الموز والافوكا في الجنوب.

وأما يوم السبت المقبل، فسيزور منطقة بعلبك، حيث سيطلع على بعض المصانع الغذائية الموجودة في العراق أيضا.

( الوكالة الوطنية)