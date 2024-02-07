محاولة قتل على طريق المطار.. ما حصل مع "مهندس" مروّع!

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تعرض المهندس "ر .خ" لمحاولة قتل من قبل شبان مجهولين على طريق المطار - بيروت، وذلك من خلال رمية أحجار كبيرة على مركبته بغية إيقافه والإعتداء عليه.وبحسب المعلومات، فإن الشخص المذكور لاذ بالفرار بعدما أجهض محاولة الإعتداء عليه، ثم قدم بلاغاً للقوى الأمنية بالأمر.