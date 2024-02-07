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لبنان

محاولة قتل على طريق المطار.. ما حصل مع "مهندس" مروّع!

Lebanon 24
07-02-2024 | 16:57
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تعرض المهندس "ر .خ" لمحاولة قتل من قبل شبان مجهولين على طريق المطار - بيروت، وذلك من خلال رمية أحجار كبيرة على مركبته بغية إيقافه والإعتداء عليه.
وبحسب المعلومات، فإن الشخص المذكور لاذ بالفرار بعدما أجهض محاولة الإعتداء عليه، ثم قدم بلاغاً للقوى الأمنية بالأمر.
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