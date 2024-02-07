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لبنان
تجارة رائجة
Lebanon 24
07-02-2024
|
17:00
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راجت في الايام الماضية تجارة بطاقات التشريج، على خلفية استمرار اضراب موظفي شركتي تشغيل الخليوي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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