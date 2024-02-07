تحضيرات لذكرى 14 شباط والترحيب بعودة الحريري



وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء مع النائب احمد الخير جرى خلاله التأكيد" ان ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد الإلتفاف الشعبي ترحيباً بعودة الرئيس سعد الحريري الذي يشكل حضوره غنى للبنان".

Advertisement وكتبت" الديار": ان الرئيس الروسي بوتين تدخل شخصيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لترتيب اوراق الحريري في الرياض ونجح في ذلك، وان مستشار الحريري الروسي جورج شعبان لم يهدا بنقل الرسائل بين الحريري في الامارات ونائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الاوسط بوغدانوف على مدى الشهرين الماضيين، ونقل بوغدانوف الى القيادة السعودية تمسك الحريري بالعلاقة مع الرياض والعمل ضمن الثوابت السياسة السعودية التي ردت بعدم الممانعة في العودة الى بيروت.

وفي المعلومات، ان عودة الحريري تاتي بالتزامن مع النهج السعودي الجديد في التعامل مع ازمات المنطقة، والانفتاح على ايران وروسيا والصين ورفض الدخول باحلاف عسكرية ضد الحوثيين ووصول القائم بالاعمال السعودي الى دمشق السبت رغم المعارضة الاميركية، بالاضافة الى المقاربة الجديدة للملف اللبناني القائمة على الانفتاح على الجميع، فالحريري ستساعده السياسة السعودية الجديدة تجاه محور المقاومة على تجاوز الكثير من الملفات الداخلية بمقاربة مختلفة والعمل بظروف مريحة. على مقربة اسبوع من احياء الذكرى الـ19 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، استمرت التحضيرات لحشد يرافق عودة الرئيس سعد الحريري، وقراءة الفاتحة على ضريح الشهيد.وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء مع النائب احمد الخير جرى خلاله التأكيد" ان ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد الإلتفاف الشعبي ترحيباً بعودة الرئيس سعد الحريري الذي يشكل حضوره غنى للبنان".وكتبت" الديار": ان الرئيس الروسي بوتين تدخل شخصيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لترتيب اوراق الحريري في الرياض ونجح في ذلك، وان مستشار الحريري الروسي جورج شعبان لم يهدا بنقل الرسائل بين الحريري في الامارات ونائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الاوسط بوغدانوف على مدى الشهرين الماضيين، ونقل بوغدانوف الى القيادة السعودية تمسك الحريري بالعلاقة مع الرياض والعمل ضمن الثوابت السياسة السعودية التي ردت بعدم الممانعة في العودة الى بيروت.وفي المعلومات، ان عودة الحريري تاتي بالتزامن مع النهج السعودي الجديد في التعامل مع ازمات المنطقة، والانفتاح على ايران وروسيا والصين ورفض الدخول باحلاف عسكرية ضد الحوثيين ووصول القائم بالاعمال السعودي الى دمشق السبت رغم المعارضة الاميركية، بالاضافة الى المقاربة الجديدة للملف اللبناني القائمة على الانفتاح على الجميع، فالحريري ستساعده السياسة السعودية الجديدة تجاه محور المقاومة على تجاوز الكثير من الملفات الداخلية بمقاربة مختلفة والعمل بظروف مريحة.

وكتب جان فغالي في" نداء الوطن": بعيداً من دائرة الحريري و»تيار المستقبل»، كيف تفاعل أو تعاطى الشارع السني ولا سيما البيروتي منه، مع إبعاد الحريري؟ الأرض كانت أكثر وفاءً من الصالونات، عبَّرت عن ذلك في أكثر من مناسبة، بينما كانت الصالونات تقدِّم المصلحة والمنفعة على الولاء والوفاء، منهم مَن ابتعد وآثر «البزنس»، وبعض هؤلاء كان من اللصيقين بالشيخ سعد، ومنهم مَن كان يُصر على أنه «حريريٌّ» أباً عن إبن، لكن الشيخ سعد يعرفهم واحداً واحداً، يعرف مَن صمد ومَن تلوَّن ومَن نقل البندقية من كتف إلى كتف، والقلم من يدٍ إلى يد. وهناك الطبقة النيابية والطبقة الوزارية، ليس سهلاً ملء فراغ الرئيس الشهيد والرئيس سعد، في آن، وهذا ما عاناه بعض نواب مجلس 2022، على رغم أنّ بعضهم يتمتع بحيثية تمثيلية، لكن الجلوس على مقعد «الأب والإبن»، لم يكن بالأمر اليسير، فكان الأمر صعباً حتى على الشيخ بهاء الحريري أن ينخرط في اللعبة السياسية، على رغم الجهود والتحضيرات التي بذلها وقام بها، وصولاً إلى تكليف رجال قانون وفكر لوضع نظام لحزب. لكن الأرض لم تكن تتجاوب، حتى مع الحريريين الأوفياء، فكيف بالإنتهازيين ومقتنصي الفرص؟ سيعود الرئيس سعد الحريري لإحياء الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد والده، لكن إلى متى سيعود؟ هل تطول إقامته؟ وإذا لم تكن هناك سياسة في عودته، فإلى أين يعود؟ هل إلى رأس «تيار المستقبل»؟ وبأي هدف؟ حتى الساعة، لا أحد يملك أجوبة، وقد يكون الرئيس الحريري نفسه لا يملك أجوبة.