الجبهة الجنوبية مشتعلة: إصابة 3 جنود إسرائيليين إثر إطلاق صواريخ من لبنان

تجدّد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان صباح اليوم الخميس. وبحسب مندوبة "لبنان 24"، تعرّضت بلدة كفركلا الجنوبية، منذ السادسة من صباح اليوم لاعتداءات اسرائيلية، حيث تقوم حامية موقع مستوطنة المطلة المقابلة باطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الاحياء السكنية في البلدة.

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الى ذلك، أغار الطيران المعادي على بلدة عيتا الشعب، واستهدف القصف المدفعي للعدو الاسرائيلي الاطراف الغربية لبلدة طيرحرفا، واطراف بلدة الجبين وسهل مرجعيون ومحيط تلة الحمامص وبلدة الخيام ومنطقة سموخيا في الرميش.

وتمّ إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على ثكنة برانيت في الجليل الأعلى، وصاروخ مضاد للدبابات باتجاه مستوطنة كريات شمونة بالجليل الأعلى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن "إصابة 3 جنود بينهم حالة خطرة جراء سقوط صواريخ مضاد للدبابات أطلقها حزب الله على كريات شمونة شمالي إسرائيل".

وأضاف: "طائراتنا الحربية استهدفت بلدة الخيام اللبنانية حيث انطلقت الصواريخ باتجاه كريات شمونة".



وقام العدو الاسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي كفركلا والوزاني، واستهدفت الغارة على كفركلا منزلا في حي الحريقة ولا إصابات.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة كفركلا.

وأطلق جنود العدو الإسرائيلي من داخل موقع العباد رشقات نارية بالأسلحة الرشاشة منذ ساعات الفجر الأولى بإتجاه الأحياء والمنازل في بلدة حولا.

ونفذ الطيران الحربي المعادي غارتين بالصواريخ مستهدفاً مدينة الخيام لليوم الثاني على التوالي.