مستجدات الجبهة الجنوبية: غارة على عيتا الشعب واطلاق صاروخين من لبنان على ثكنة برانيت

تجدّد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان صباح اليوم الخميس. وبحسب مندوبة "لبنان24"، تتعرّض بلدة كفركلا الجنوبية، منذ السادسة من صباح اليوم لاعتداءات اسرائيلية، حيث تقوم حامية موقع مستوطنة المطلة المقابلة باطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الاحياء السكنية في البلدة.

الى ذلك، أغار الطيران المعادي على بلدة عيتا الشعب، وتم إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على ثكنة برانيت في الجليل الأعلى.

ويسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح حال من الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، وهذا الهدوء خرقه ليلا وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا. وذلك بعد ليل ساخن وسعت فيه قوات الاحتلال دائرة اعتداءاتها ضد المنطقة بحيث استهدفت أطراف راشيا الفخار وكفرحمام خراج الهبارية ومزرعه حلتا كفرشوبا والفرديس والسلامية. وهذه الاعتداءات قابلها رد عنيف من قبل رجال المقاومة الإسلامية بالقذائف الصاروخية الموجهة استهدفت مواقع السماقة الرمثا وتجمع زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة.

ويسجل منذ ساعة متأخرة من الليل الفائت وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح.

وكان العدو أغار بعد التاسعة من ليل امس على بلدتي الضهيرة والبستان، وترافق ذلك مع قصف مدفعي طال اطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب ورميش، وفقاً لما أفادت به "الوكالة الوطنية للاعلام".



وعمد العدو الى خرق جدار الصوت اكثر من مرة فوق قرى قضاء صور، ما ادى الى تضرر زجاج عدد من المنازل.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، بالإضافة الى اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى نهر الليطاني.