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لبنان

ليل أمني في طرابلس

Lebanon 24
08-02-2024 | 00:17
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نفذت قوى الأمن الداخلي ليلاً امنياً في مدينة طرابلس، تخللها حواجز مكثفة لضباط وعناصر سرية طرابلس، والتي تهدف لضبط أمن المدينة والتشدد بتطبيق قانون السير، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان24".

وقامت عناصر قوى الأمن، بتفتيش السيارات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وازالة عازل الزجاج غير المرخص عن السيارات.
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