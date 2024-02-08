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لبنان

تغييب ذكرى "تفاهم مار مخايل"

Lebanon 24
08-02-2024 | 01:15
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أكدت مصادر مطلعة أن كلا من "حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ" عمدا الى تغييب ذكرى "تفاهم مار مخايل"الموقع بينهما في شباط 2006 بشكل شبه كامل من الاعلام المقرب منهما، وذلك بسبب الخلاف الكبير الذي يسيطر  على علاقتهما  في هذه المرحلة وتحديداً بعد التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.
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وبحسب المصادر فإنها المرة الاولى التي يتعامل بها الطرفان مع هذه الذكرى بهذا الكمّ من اللامبالاة الاعلامية، وهذا يعني أن العلاقة قد وصلت الى مرحلة لا يرغب فيها الفريقان في اعادة إصلاحها، أقله في الفترة الحالية التي ينشغل فيها "حزب الله" بالمعارك العسكرية في الجنوب.

وترى المصادر أن تصريحات القياديين من كلا الطرفين لم تتضمن ايضاً اي اشارة ايجابية عن التفاهم او العلاقة السياسية والتحالفية بينهما، علماً ان الحاجة مشتركة لبعضهما البعض تزداد مع اقتراب التسوية الرئاسية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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