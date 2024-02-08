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لبنان

إنتخابات الرابطة المارونية: معركة في التوقيت الخطأ

Lebanon 24
08-02-2024 | 01:45
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لفت مصدر كنسي الى أنه من غير المنطقي هذا السجال الدائر اليوم في ما خص إنتخابات الرابطة المارونية، حيث أن هناك أمورا ملحة أكثر بكثير، وأن إنتخابات الرابطة أصلاً في ربيع سنة 2025 ومن المبكر أن يفتح السجال اليوم بشأن هذه الإنتخابات.
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وتابع" أما في ما  خص تعديل النظام الداخلي فهو شأن الهيئة العامة وليس بإمكان أي مرجعية التحكم بقرارها ، وأن ما يطرح من تعديلات يصب بحسب المشرعين في خانة تفعيل عمل الرابطة وجعل الخبرة والأقدمية والإختصاص هم الصفات والمزايا التي يجب أن يتحلى بها كل عضو في هذه الرابطة لما فيه خير الموارنة ولبنان.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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