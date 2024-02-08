زحمة سير خانقة في وسط بيروت.. والسبب؟

بدأ العسكريون المتقاعدون بالتجمع في بيروت أمام مداخل السرايا الحكومي، وعمدوا الى اقفال كل الطرق التي تؤدي إليه، تزامناً مع الجلسة الحكومية المزمع عقدها في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الخميس، مما سبب بزحمة سير خانقة في وسط بيروت.

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