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لبنان

زحمة سير خانقة في وسط بيروت.. والسبب؟

Lebanon 24
08-02-2024 | 01:17
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بدأ العسكريون المتقاعدون بالتجمع في بيروت أمام مداخل السرايا الحكومي، وعمدوا الى اقفال كل الطرق التي تؤدي إليه، تزامناً مع الجلسة الحكومية المزمع عقدها في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الخميس، مما سبب بزحمة سير خانقة في وسط بيروت.
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بيروت

زحمة سير

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