اسم بات "خارج التداول"

يشكل تعيين القاضي نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية لمدة 3 سنوات، عنصرا اضافيا في عملية خلط الاوراق السياسية على الساحة اللبنانية، خصوصاً وان اسم سلام ارتبط لفترة طويلة بمبادرات حل الأزمة اللبنانية كرئيس مرتقب للحكومة في العهد الجديد، وبالتالي فان هذا الاسم بات خارج التداول اليوم.

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