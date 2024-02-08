Advertisement

لبنان

اسم بات "خارج التداول"

Lebanon 24
08-02-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1161933-638429772287529586.jpg
Doc-P-1161933-638429772287529586.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشكل تعيين القاضي نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية لمدة 3 سنوات، عنصرا اضافيا في عملية خلط الاوراق السياسية  على الساحة اللبنانية، خصوصاً وان اسم سلام ارتبط لفترة طويلة بمبادرات حل الأزمة اللبنانية كرئيس مرتقب للحكومة في العهد الجديد، وبالتالي فان هذا الاسم بات خارج التداول اليوم.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:08 | 2024-02-08
05:15 | 2024-02-08
05:00 | 2024-02-08
04:59 | 2024-02-08
04:54 | 2024-02-08
04:49 | 2024-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24