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لبنان

مسؤول في مؤسسة اعلامية يطمح لدور سياسي

Lebanon 24
08-02-2024 | 03:15
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يجهد نجل صاحب مؤسسة إعلامية بارزة للعب دورٍ سياسي مسيحي، من خلال موقعه الإداري في المؤسسة وقربه العائلي الوثيق من احدى المرجعيات، وهو لهذه الغاية يعزّز اتصالاته ولقاءاته مع المرجعيات الفاعلة في البلد.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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08/02/2024 12:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

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