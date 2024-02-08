مسؤول في مؤسسة اعلامية يطمح لدور سياسي

يجهد نجل صاحب مؤسسة إعلامية بارزة للعب دورٍ سياسي مسيحي، من خلال موقعه الإداري في المؤسسة وقربه العائلي الوثيق من احدى المرجعيات، وهو لهذه الغاية يعزّز اتصالاته ولقاءاته مع المرجعيات الفاعلة في البلد.

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