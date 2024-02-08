14 شباط... المطلب الأساسيّ عودة الحريري

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يعمل مناصرو تيّار "المستقبل" بشكل كثيف، للتحضير لإحياء ذكرى الرابع عشر من شباط، واستقبال الرئيس سعد الحريري.وفي هذا السياق، فإنّ أبرز الشعارات التي رُفعت في المناطق المواليّة لـ"المستقبل"، تُطالب بعودة الحريري إلى لبنان، وإلى العمل السياسيّ.ويقول العديد من مناصري "المستقبل" إنّ هدف نزولهم إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط، الطلب بشكل مباشر من الحريري العودة إلى الحياة السياسيّة.وتجدر الإشارة إلى أنّ مُقرّبين من الحريري، وشخصيّات بارزة في "المستقبل"، سيدعون رئيس تيّارهم للعودة إلى لبنان أيضاً.ويسعى مناصرو "التيّار الأزرق" إلى حشد أكبر عدد من مُحبي الحريري في 14 شباط، للقول له إنّ هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين تُريد منه تعليق قراره بالإبتعاد عن السياسة