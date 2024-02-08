Advertisement

لبنان

14 شباط... المطلب الأساسيّ عودة الحريري

Lebanon 24
08-02-2024 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1161937-638429775808171930.jpg
Doc-P-1161937-638429775808171930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعمل مناصرو تيّار "المستقبل" بشكل كثيف، للتحضير لإحياء ذكرى الرابع عشر من شباط، واستقبال الرئيس سعد الحريري.
وفي هذا السياق، فإنّ أبرز الشعارات التي رُفعت في المناطق المواليّة لـ"المستقبل"، تُطالب بعودة الحريري إلى لبنان، وإلى العمل السياسيّ.
Advertisement
ويقول العديد من مناصري "المستقبل" إنّ هدف نزولهم إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط، الطلب بشكل مباشر من الحريري العودة إلى الحياة السياسيّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مُقرّبين من الحريري، وشخصيّات بارزة في "المستقبل"، سيدعون رئيس تيّارهم للعودة إلى لبنان أيضاً.
ويسعى مناصرو "التيّار الأزرق" إلى حشد أكبر عدد من مُحبي الحريري في 14 شباط، للقول له إنّ هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين تُريد منه تعليق قراره بالإبتعاد عن السياسة 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:08 | 2024-02-08
05:15 | 2024-02-08
05:00 | 2024-02-08
04:59 | 2024-02-08
04:54 | 2024-02-08
04:49 | 2024-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24