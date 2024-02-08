حادثة مروّعة في الدكوانة.. أطلق النار على نفسه في منزله

أطلق المدعو "ج. ق" النار على نفسه في منزله في الدكوانة بسلاح صيد، ما أدى الى وفاته على الفور، وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وعملت على فتح تحقيق بالحادثة، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان24".

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