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لبنان

ميقاتي يلتقي وفداً من وزارة الخارجية الفرنسية

Lebanon 24
08-02-2024 | 01:57
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا فرنسيا  صباح اليوم في السرايا  ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني ، والمدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، ونائب مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية ايمانويل سوكه، والسفير الفرنسي هيرفية ماغرو .
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كما شارك في اللقاء المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
وأشار السفير ماغرو  الى ان الزيارة هي متابعة للزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه وطرحنا خلالها افكارنا بشأن الوضع في جنوب لبنان".

هذا ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم.
 
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