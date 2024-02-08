مجهول الهويّة... قتيل جرّاء تعرّضه لحادث صدم على أوتوستراد جونية

عثر صباح اليوم على جثة رجل مجهول الهوية على أوتوستراد جونية بعد صدمه بسيارة، وعلى الفور حضرت الى المكان الأجهزة الأمنية، وعملت على فتح تحقيق للتعرف على هوية الجثة والصادم، فيما عملت عناصر الدفاع المدني على نقله إلى المستشفى، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

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