حزب الله يدين اغتيال الساعدي: سيزيد المقاومة إصرارًا على مواصلة الطريق

دان حزب الله بشدّة "جريمة اغتيال الشهيد القائد الحاج وسام محمد صابر ‌‏(أبو باقر الساعدي) وكوكبة ‏من إخوانه الشهداء على يد قوّات الاحتلال ‏الأميركي في العراق".

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واعتبر الحزب في بيان له، أن "هذه الجريمة تأتي استمرارًا لجرائمها السابقة ‏وعدوانها المستمر ‏على شعوب أمتنا في العراق وسوريا واليمن، وانتهاكًا صارخًا لسيادة العراق ‏وأمنه ‏واستقراره".

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وقال إن "لدى حركات المقاومة في المنطقة الثقة التامّة بالمجاهدين من أبناء ‏شعبنا العراقي المجاهد المصرّين ‏على التمسّك بنهج المقاومة والتحرير، ‏ومواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن الإغتيال الآثم ‌‏سوف يزيدهم إصرارًا على مواصلة هذا الطريق".

وختم: "نتقدّم من إخواننا في كتائب حزب الله في العراق ومن عوائل الشهداء ‏بأسمى آيات العزاء".