حزب الله يدين اغتيال الساعدي: سيزيد المقاومة إصرارًا على مواصلة الطريق

دان حزب الله بشدّة "جريمة اغتيال الشهيد القائد الحاج وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) وكوكبة من إخوانه الشهداء على يد قوّات الاحتلال الأميركي في العراق".
واعتبر الحزب في بيان له، أن "هذه الجريمة تأتي استمرارًا لجرائمها السابقة وعدوانها المستمر على شعوب أمتنا في العراق وسوريا واليمن، وانتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وأمنه واستقراره".
وقال إن "لدى حركات المقاومة في المنطقة الثقة التامّة بالمجاهدين من أبناء شعبنا العراقي المجاهد المصرّين على التمسّك بنهج المقاومة والتحرير، ومواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن الإغتيال الآثم سوف يزيدهم إصرارًا على مواصلة هذا الطريق".
وختم: "نتقدّم من إخواننا في كتائب حزب الله في العراق ومن عوائل الشهداء بأسمى آيات العزاء".