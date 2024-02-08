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لبنان

سرق سيارات من لبنان وأرسلها إلى سوريا.. "المهيوب" يقع بقبضة قوى الأمن

Lebanon 24
08-02-2024 | 03:34
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أعانت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة ببلاغ صادر عنها أنّه "في إطار العمل المستمرّ الّذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، ولا سيّما تلك المتعلّقة بسرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانيّة توافرت بتاريخ 01/02/2024، معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة في وحدة الشّرطة القضائية حول نشاط عصابة لسرقة السّيّارات من نوعي "هيونداي"، و"كيا"، وتتّخذ من منطقة الأوزاعي ملجأً لها.
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على الفور، باشر المكتب المذكور الاستقصاءات والتحريّات اللازمة لمعرفة هويّة أفراد العصابة، وتوقيفهم.

بالتاريخ عينه، تمكّنت قوّة من المكتب المذكور بالتنسيق مع المجموعة الخاصّة، من توقيف الرأس المُدبّر للعصابة بكمين مُحكمٍ، في محلّة الأوزاعي، وتبيّن أنّه يُدعى:

ع. ش. (من مواليد عام 1997، لبناني) ملقّب بـ "المهيوب"، وهو مطلوب بجرم سرقة سيّارات".
كما أعلنت أن إحدى الدّوريّات تمكنت من توقيف أحد أفراد العصابة في محلّة كورنيش المزرعة، على متن سيارة نوع "رانج روفر"، ويُدعى:

 ق. ص. (من مواليد عام 1995، لبناني)، وهو مطلوب أيضًا بالجرم عينه.
وأشارت:" بالتحقيق مع الموقوفَيْن، اعترفا أنّهما أقدما على سرقة أكثر من /50/ سيّارة من نوعي "هيونداي" و"كيا"، وقاما بتهريبها إلى سوريا، لصالح أحد المطلوبين للقضاء، وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين، سبق وأن تمّ توقيفهم أيضاً.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ".
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