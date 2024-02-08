في برج حمود.. سرقة "محرزة"

اقدم مجهولون في برج حمود، بواسطة الكسر والخلع، على سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ ٥٠٠٠ دولار، من منزل المدعو مانوك كوشانيان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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