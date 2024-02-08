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لبنان

في برج حمود.. سرقة "محرزة"

Lebanon 24
08-02-2024 | 01:53
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اقدم مجهولون في برج حمود،  بواسطة الكسر والخلع، على سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ ٥٠٠٠ دولار، من منزل المدعو مانوك كوشانيان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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سرقة

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