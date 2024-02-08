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لبنان
وفد الخارجبة الفرنسية زار بوحبيب
Lebanon 24
08-02-2024
|
04:07
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب المدير العام للشؤون السياسية والامنية بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية فريديريك موندولوني على راس وفد.
وغادر موندولي دون الادلاء بأي تصريح.
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