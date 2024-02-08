وفد الخارجبة الفرنسية زار بوحبيب

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب المدير العام للشؤون السياسية والامنية بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية فريديريك موندولوني على راس وفد.



وغادر موندولي دون الادلاء بأي تصريح.

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