لقاء تشاوري في السرايا

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً تشاورياً مع الوزراء الذين حضروا اليوم الى السرايا وهم: مصطفى بيرم، بسام المولوي، عباس الحاج حسن، أمين سلام، جوني القرم وجورج بوشيكيان.

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