Advertisement

لبنان

لقاء تشاوري في السرايا

Lebanon 24
08-02-2024 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1162004-638429879120856929.jpg
Doc-P-1162004-638429879120856929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً تشاورياً مع الوزراء الذين حضروا اليوم الى السرايا وهم: مصطفى بيرم، بسام المولوي، عباس الحاج حسن، أمين سلام، جوني القرم وجورج بوشيكيان. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء تشاوري بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء الستة الذين وصلوا الى السرايا وهم: مصطفى بيرم، بسام المولوي، عباس الحاج حسن، أمين سلام، جوني القرم وجورج بوشيكيان
lebanon 24
08/02/2024 12:18:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وفد من وزارة الخارجية الفرنسية الى السرايا حيث يستقبله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء وقبيل جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها عند الساعة التاسعة والنصف
lebanon 24
08/02/2024 12:18:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير خارجية فرنسا إلى السراي الحكومي حيث بدأ اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
lebanon 24
08/02/2024 12:18:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
08/02/2024 12:18:29 Lebanon 24 Lebanon 24

نجيب ميقاتي

الحكومة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:08 | 2024-02-08
05:15 | 2024-02-08
05:00 | 2024-02-08
04:59 | 2024-02-08
04:54 | 2024-02-08
04:49 | 2024-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24