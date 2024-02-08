تقرير يكشف موعد حرب محتملة ضد لبنان.. إقرأوا ما جاء فيه!

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة أنه من المتوقع أن يستخدم الجيش الإسرائيلي فترة الهدنة الممكن التوصل إليها في غزة مع "حركة حماس"، لإنعاش قواته بعد 4 أشهر من القتال والإستعداد لحرب محتملة مع لبنان خلال فصل الصيف.

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وأشارت الصحيفة في تقريرٍ ترجمه "لبنان24" إلى أنه سيكون لزاماً على الجيش الإسرائيلي أن يُقرر ما إذا كان سيواصل مهاجمة لبنان في حال اكتشف تهديداً هناك، حتى لو قرّر "حزب الله" وقف إطلاق النار تزامناً مع هدنة غزة المرتقبة كما فعل في المرة السابقة.

واعتبر التقرير أن "مصلحة إسرائيل تتلخص في محاولة الفصل بين الساحتين، أي بين ساحة لبنان وساحة غزة"، وأضاف: "هناك من في الجيش يعتقد أنه إذا تم اكتشاف تهديد، فإنه على الجيش الإسرائيلي التحرك حتى لو لم يطلق حزب الله النار".