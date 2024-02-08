تعميم بشأن المعاشات التقاعدية لمعلمي الخاص... هذا ما جاء فيه

Advertisement

أصدر مدير صــندوق التعويضــات لأفـراد الهيئـة التعليميــة في المدارس الخاصة جورج صقر، التعميم رقم 1/2024 ، الموجه الى المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية كافة في لبنان، والمتعلق بطريقة تطبيق بنود الميثاق الموقع بتاريخ 22/1/2024. وجاء في التعميم : "بناءً على إلتزام المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان بموجب الميثاق المُوقع برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، بأن تؤمن مبلغ تسعماية ألف ليرة لبنانية مقابل كل تلميذ أدرج اسمه في اللوائح الإسمية عن العام الدراسي 2023/2024 في المدارس الخاصة غير المجانية، على أن تودع تلك المساهمات المتوجبة عليها (ايداع نقدي حصراً) في حساب (Fresh account ) لدى فروع بنك عودة كتغذية إستثنائية لتغطية زيادة المعاشات التقاعدية، كما هو محدّد في متن الميثاق المشار إليه أعلاه على ثلاث دفعات متساوية ومتتالية على النحو التالي:دفعة أولى في موعد أقصاه 15/2/2024.دفعة ثانية في موعد أقصاه 15/4/2024.دفعة ثالثة في موعد أقصاه 15/6/2024.وبناءً لما تقدم وإنفاذاً لبنود الميثاق، يُطلب إلى جميع المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية تسديد ما يتوجب عليها في حساب صندوق التقاعد لدى فروع بنك عودة في كافة المناطق اللبنانية في الحساب الاتي: اسم الحساب : CAISSE DE RET.DU PERS.ENS.ECO.PRIرقم الحساب : 00 7837070012وذلك وفقا للنموذج المُرفق ربطاً، الذي يتضمن المعلومات الآتية :إسم المدرسة باللغة العربية وعدد الطلاب ورقم المدرسة المالي في صندوق التعويضات ورقمها لدى المركز التربوي للبحوث والإنماء. تاريخ: .......................................إيداع نقديالموضوع : إيداع مبلغ نقدي من حساب "صندوق التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة".رقـــــــــم : 00783707 0012 - بالليرة اللبنانية.اسم المدرسة : .......................................................................................................................................................رقم المدرسة في المركز التربوي للبحوث والإنماء : .................................................................. رقم المدرســــة المالي في صــندوق التعويضـــات : .................................................................. عدد الطلاب : ..................................................................المبلغ المودَع في المصرف : ..................................................................اسم المودِع : ..................................................................ختم المدرسة /الإمضاء