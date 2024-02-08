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لبنان

ملتقى التأثير المدني: معًا مقيمين ومغتربين في فرادة التّجربة اللُّبنانيَّة الحضاريَّة!

Lebanon 24
08-02-2024 | 04:49
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دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "أن اللّحظةُ تاريخيَّة. لبنانُ يواجِه انهزامِيَّةَ الإستِسلام، ويُعاني هشاشَةَ التخطيط الاستراتيجيّ للتأكيدِ على فرادةِ تجربتِه الحضاريَّة".
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وأضاف:"أنَّه زمنُ التّفاعُل المُبادِر بين جَناحَيه المُقيم والمُغترب في كُلِّ تشكلاتِهما، وفي تنسيقٍ يبتعِدُ عن المُراهَقَات، والمَرَضِيَّات، والمطامِح الشَّخصيَّة".
واستطرد قائلا:"إنَّه زمنُ التّواصُلِ مع أشِّقائِه في المَدى الحيويّ وأصدِقائه في العالم الحُرّ".
وانتهى الملتقى إلى القول:"التَّهويلُ من خِلال مُقايضاتٍ ومساومات وتخوينات خارج سِياق التَّاريخ. حمى الله لبنان".
وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة ونشر إلى جانبها صورة "مركبة" تحاكي حماية الارزة  توصلا الى التثبت بان "اللّحظة تاريخيَّة وإنقاذ لبنان موجب أخلاقي"
 
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