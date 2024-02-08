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لبنان

لقاء مطوّل بين الجميّل والسفيرة الأميركية.. وتشديد على اهمية تحييد لبنان

Lebanon 24
08-02-2024 | 05:07
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفيرة الأميركية ليزا جونسون في زيارة تعارف جرى خلالها بحث الوضع في المنطقة وتداعياته على لبنان بشكل مطوّل.

وتمّ في خلال اللقاء تأكيد "الاهتمام بلبنان ودور اللجنة الخماسية ووحدة موقفها لناحية اهمية انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت وتسهيل العملية من قبل جميع الأطراف". 
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وشدد الجميّل من جهته على "ضرورة حماية لبنان وتحييده ومنع توريطه في الحرب الدائرة في المنطقة والضغط باتجاه تطبيق القرار الدولي 1701 واستعادة لبنان لقراره الحر وعودة المؤسسات الى عملها وفصل الرئاسة عن ملفات الصراع".

 كما اكد " اهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش اللبناني ومحورية دوره في حماية الحدود والدفاع عن لبنان واللبنانيين" .
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