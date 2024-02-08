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لبنان

دراسة لمكيّة تتعلق بالحلول القانونية المُقترحة لتفادي الشغور في القيادة العسكرية

Lebanon 24
08-02-2024 | 06:25
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نشر أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية دراسة مُقدّمة إلى مجلس الوزراء بناءً على طلب المجلس تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩ وتتعلق بالحلول القانونية المُقترحة لتفادي الشغور المُرتَقب في القيادة العسكرية. 
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