20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
12
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دراسة لمكيّة تتعلق بالحلول القانونية المُقترحة لتفادي الشغور في القيادة العسكرية
Lebanon 24
08-02-2024
|
06:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية دراسة مُقدّمة إلى مجلس الوزراء بناءً على طلب المجلس تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩ وتتعلق بالحلول القانونية المُقترحة لتفادي الشغور المُرتَقب في القيادة العسكرية.
Advertisement
للاطلاع على الدراسة الرجاء الضغط
هنا
.
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء صدّق على قانون الموازنة وعيّن حسان عودة رئيساً للأركان.. ميقاتي: جلسة السبت المقبل
Lebanon 24
مجلس الوزراء صدّق على قانون الموازنة وعيّن حسان عودة رئيساً للأركان.. ميقاتي: جلسة السبت المقبل
08/02/2024 15:13:59
08/02/2024 15:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: مجلس الوزراء أقرّ قراراً بتعيين حسان عودة لرئاسة الاركان في الجيش
Lebanon 24
ميقاتي: مجلس الوزراء أقرّ قراراً بتعيين حسان عودة لرئاسة الاركان في الجيش
08/02/2024 15:13:59
08/02/2024 15:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: قررنا عقد جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء يوم السبت المقبل
Lebanon 24
ميقاتي: قررنا عقد جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء يوم السبت المقبل
08/02/2024 15:13:59
08/02/2024 15:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: تم التصديق على نشر موازنة العام 2024 وستكون فورا موضع تنفيذ
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: تم التصديق على نشر موازنة العام 2024 وستكون فورا موضع تنفيذ
08/02/2024 15:13:59
08/02/2024 15:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مكية
مجلس الوزراء
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار بـ105 آلاف ليرة.. وهذا ما جرى!
Lebanon 24
الدولار بـ105 آلاف ليرة.. وهذا ما جرى!
13:50 | 2024-02-07
07/02/2024 01:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ جدّاً سُمِعَ قبل قليل... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوت قويّ جدّاً سُمِعَ قبل قليل... ما هي طبيعته؟
08:30 | 2024-02-07
07/02/2024 08:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة زوجها "شروق" في فيديو جديد: "ولا كأنو فيه شي".. شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
بعد فضيحة زوجها "شروق" في فيديو جديد: "ولا كأنو فيه شي".. شاهدوا ماذا فعلت
08:30 | 2024-02-07
07/02/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيك توكر" كاتريكسا أيوب تردّ على شروق: "يا عيب الشوم عليكي"
Lebanon 24
"التيك توكر" كاتريكسا أيوب تردّ على شروق: "يا عيب الشوم عليكي"
09:30 | 2024-02-07
07/02/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء إسرائيليّ "غير عادي" يخصّ لبنان.. هذا مضمونه!
Lebanon 24
نداء إسرائيليّ "غير عادي" يخصّ لبنان.. هذا مضمونه!
13:00 | 2024-02-07
07/02/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2024-02-08
معاناتهم تتجدد سنويًا.. صيادو صيدا يُجلدون من بحرهم
06:15 | 2024-02-08
مجلس الوزراء صدّق على قانون الموازنة وعيّن حسان عودة رئيساً للأركان.. ميقاتي: جلسة السبت المقبل
07:57 | 2024-02-08
اجتماع مسائي للعسكريين المتقاعدين يحدد التحرك المقبل
07:37 | 2024-02-08
المفتي دريان: لا وجود للبنان بدون العلاقات الأصيلة مع محيطه العربي
07:34 | 2024-02-08
كيف علّق وزير الدفاع على تعيين حسان عودة رئيساً للأركان؟
07:23 | 2024-02-08
غداً.. عبد اللهيان في لبنان لبحث قضايا إقليمية
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
08/02/2024 15:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
08/02/2024 15:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
08/02/2024 15:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24