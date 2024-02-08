دراسة لمكيّة تتعلق بالحلول القانونية المُقترحة لتفادي الشغور في القيادة العسكرية

نشر أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية دراسة مُقدّمة إلى مجلس الوزراء بناءً على طلب المجلس تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩ وتتعلق بالحلول القانونية المُقترحة لتفادي الشغور المُرتَقب في القيادة العسكرية.

Advertisement