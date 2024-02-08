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لبنان

بيان من الامن العام يهمّ السوريين النازحين من القرى الحدودية

Lebanon 24
08-02-2024 | 06:45
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صدر عن مكتب شؤون الاعلام في الامن العام  البيان التالي:

 "يمكن للرعايا السوريين الذين نزحوا من قرى الجنوب الحدودية بسبب الإعتداءات الإسرائيلية إلى مناطق أكثر أمناً، تقديم طلبات تجديد إقاماتهم لدى مراكز الأمن العام ضمن نطاق سكنهم الحالي حتى إشعارٍ آخر".
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