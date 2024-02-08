أبو الحسن اطلع على مطالب العسكريين المتقاعدين في وسط بيروت

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التقى أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن العسكريين المتقاعدين، خلال تنفيذهم لتحرّكهم في وسط بيروت، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مطلّعاً على مطالبهم ومقدّراً هواجسهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد.وتمنى أبو الحسن" إقرار المطالب المعيشية المحقة لهذه الشريحة وغيرهم من الموظفين."وجاءت هذه الزيارة بالتزامن مع تقديم اقتراح قانون يهدف توفير عائدات من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تأمين واردات للخزينة يوظف جزء منها في تمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين وسواهم.