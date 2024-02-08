هبة غادرت منزل ذويها ولم تعُد لغاية تاريخه.. هل تعرفون مكانها؟ (صورة)

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- هبة بسّام شهاب (من مواليد عام 1990، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 6-2-2024، منزل ذويها، الكائن في محلّة بئر العبد – الضاحية الجنوبية، ولم تعُد لغاية تاريخه. علماً، أنّها تعاني من مرضٍ نفسيّ.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم:541501 -01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.