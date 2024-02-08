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لبنان

غداً.. عبد اللهيان في لبنان لبحث قضايا إقليمية

Lebanon 24
08-02-2024 | 07:23
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يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، غدا الجمعة إلى لبنان في زيارة يبحث خلالها مع الجانب اللبناني ملفات وقضايا مختلفة في المنطقة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 

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