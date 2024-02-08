غداً.. عبد اللهيان في لبنان لبحث قضايا إقليمية

يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، غدا الجمعة إلى لبنان في زيارة يبحث خلالها مع الجانب اللبناني ملفات وقضايا مختلفة في المنطقة. (سكاي نيوز عربية)

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