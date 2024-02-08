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لبنان

كيف علّق وزير الدفاع على تعيين حسان عودة رئيساً للأركان؟

Lebanon 24
08-02-2024 | 07:34
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، البيان الآتي:
 
"سئل وزير الدفاع الوطني موريس سليم عن تعليقه على تعيين رئيس للاركان في الجيش فاكتفى بالقول: مخالفة دستوريّة وقانونيّة جديدة ارتكبها رئيس الحكومة تضاف الى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيبنى على هذه المخالفة ما يقتضى لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها في وقت يُفترض ان تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية".
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ونفى الوزير سليم ان يكون اقترح اي اسماء للتعيينات العسكرية انسجاماً مع رغبة عارمة رسمية وسياسية وروحية بعدم اجراء اي تعيين في الوظائف الشاغرة في غياب رئيس الحمهورية، وقال: المؤسف ان رئيس الحكومة كان في طليعة الرافضين للتعيينات في ظل الشغور الرئاسي!"
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